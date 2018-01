Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

32 mil veículos ainda à espera de correção no caso Volkswagen

Cerca de dois terços dos automóveis, também das marcas Audi, Skoda e Seat, já foram vistos.

01:30

A operação de correção do software fraudulento em automóveis da Volkswagen, Audi, Skoda e Seat ainda não terminou em Portugal com cerca de 32 mil veículos a aguardar intervenção. A correção poderá, no entanto, não pôr fim à polémica que envolveu a marca alemã já que em breve vai ser divulgado um inquérito feito a portugueses, espanhóis, belgas e franceses feito após a chamada os veículos à oficina.



A marca alemã identificou em Portugal cerca de 125 mil veículos com problemas, entre carros vendidos pelo grupo Siva (VW, Audi e Skoda) e Seat, tendo já corrigido 92 944.



De um total de 101 567 veículos da Siva – que vende as marcas no País –, 75 733 já foram corrigidos, ou seja, 74,6%. Quanto à Seat, dos 23 270 identificados, 17 211 já foram corrigidos, diz ao CM o Ministério da Economia, garantindo que "o Governo está a acompanhar o processo de reposição da conformidade dos veículos afetados".



Apenas 130 veículos da Siva aguardam a aprovação técnica, no âmbito do acompanhamento que está a ser feito pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Os veículos abrangidos por esta correção foram construídos entre 2009 e 2015, ano em que se descobriu a fraude.



Apesar da correção levada a cabo, há queixas de condutores sobre o aumento de emissões poluentes - ao contrário do pretendido com a intervenção, segundo a DECO. Há também clientes a queixarem-se do consumo e do desempenho.



Inquérito europeu divulgado este mês

O inquérito realizado por quatro associações europeias de consumidores, entre as quais a DECO, aos proprietários de veículos intervencionados pela Volkswagen deverá ser divulgado ainda este mês. Os primeiros números que começaram a a ser partilhados pelas associações belga, francesa e espanhola "são preocupantes", admitiu ontem ao CM Bruno Santos, da DECO. O inquérito aos clientes visou quantificar as queixas após a correção.