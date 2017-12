Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

92% dos contratos públicos feitos por ajuste direto

Novo código vai alterar limites dos atuais 150 mil euros no Estado para apenas 30 mil.

Por Raquel Oliveira | 01:30

As entidades públicas – organismos do Estado e empresas do setor empresarial público – continuam a preferir os ajustes diretos aos concursos na compra de bens e serviços ou na adjudicação de obras.



Os ajustes diretos voltaram a subir em 2016, tendo atingido 92,4% dos procedimentos feitos através do portal da contratação pública, que registou pagamentos de 5071 milhões. O número dos ajustes diretos deverá descer muito no próximo ano, já que o novo Código dos Contratos Públicos, que entra em vigor dia 1 de janeiro, impõe novos limites.



O novo aumento dos ajustes diretos é sublinhado pelo Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC), que registou 432 450 contratos em 2016. Apesar dos alertas do Tribunal de Contas para o excesso de ajustes, o peso desta figura contratual não tem parado de subir. O IMPIC destaca ainda que o número de contratos reportados, sobretudo de bens e serviços, aumentou 47% (e 281% face a 2011).



Com o novo código, o recurso ao ajuste direto vai estar mais limitado. A partir de janeiro, esta figura só pode ser usada pelos organismos do Estado até 30 mil euros no caso de obras (contra os 150 mil euros atuais) e até 20 mil euros na aquisição de bens e serviços (contra os atuais 75 mil euros).