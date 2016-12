Adriano Rafael Moreira renuncia ao cargo de vogal da Infraestruturas de Portugal

O que achou desta notícia?







A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta sexta-feira que o vogal do Conselho de Administração Adriano Rafael de Sousa Moreira cessou funções em 31 de outubro, na sequência do pedido de renúncia apresentado um mês antes.Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa pública informa que "Adriano Rafael de Sousa Moreira cessou funções enquanto vogal do Conselho de Administração executivo no passado dia 31 de outubro de 2016, na sequência do pedido de renúncia apresentado aos órgãos competentes no dia 30 de setembro de 2016".Em julho, António Ramalho, até então presidente da IP deixou a liderança da empresa que resultou da fusão da Estradas de Portugal com a Refer para assumir a liderança do Novo Banco, tendo sido substituído por António Laranjo.