Afonso Silva deixa Conselho de Administração da CMVM

Vogal do Conselho de Administração alega motivos pessoais.

27.02.18

O vogal do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) José Afonso Godinho Gonçalves da Silva cessa funções, por motivos pessoais, a partir de sexta-feira, anunciou esta terça-feira o Ministério das Finanças.



"O Governo, através do Ministério das Finanças, está a desenvolver os procedimentos legalmente previstos para a designação de um novo vogal do Conselho de Administração da CMVM", acrescenta o gabinete do ministro Mário Centeno.



Afonso Silva foi designado para aquelas funções em janeiro de 2017, tendo-se dedicado às áreas de planeamento estratégico, organização interna, tecnologia e gestão da informação.