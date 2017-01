António de Sousa queria 'holding' para autonomizar áreas de negócio

O responsável respondia às questões lançadas pelo deputado do PS João Paulo Correia, que lembrou o diferendo que existia na altura entre António de Sousa e o presidente executivo do banco público, Luís Mira Amaral.



"Mira Amaral chegou a dizer: a CGD precisa tanto de uma 'holding' como um sem-abrigo de um 'smoking'", realçou o deputado socialista, pedindo a António de Sousa que explicasse o porquê de defender a necessidade de criação de uma 'holding' para o grupo financeiro estatal.



O antigo presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António de Sousa explicou hoje que tentou transformar o modelo societário do grupo financeiro tendo em vista a autonomização das diferentes áreas de negócio."O grupo financeiro CGD tinha já uma dimensão muito além da banca comercial", afirmou o gestor, que foi o 'chairman' do banco público entre os anos 2000 e 2004, durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD.António de Sousa disse que, na altura, o grupo CGD já era constituído pelo banco comercial, pelo banco de investimento, tinha absorvido o Banco Nacional Ultramarino (BNU), tinha a área dos seguros com uma quota de mercado de quase 40% e uma área internacional "relativamente desenvolvida", além de um "conjunto de participações financeiras que já pesavam muito".