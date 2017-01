Armando Silva exporta 70% das vendas

O calçado clássico da marca Armando Silva e o executivo da marca Yucca são os sapatos escolhidos por muitos portugueses, entre eles incluem-se várias personalidades políticas como o presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o escritor Miguel Esteves Cardoso. Um reconhecimento que ultrapassa fronteiras. No exterior as marcas Di Stilo e Gino B são vendidas nas melhores lojas da Holanda e Bélgica.A parceria com o antigo jogador Pierre Van Hooijdonk e o lançamento de ‘sneakers’ com um design arrojado e confortável foram fundamentais para entrar no mercado holandês. Já no mercado belga, um dos fatores de sucesso foi a produção de cintos com o acabamento em pele exatamente igual ao sapato clássico Di Stilo, algo que a Armando Silva consegue produzir com excelente precisão.A marca completa a sua oferta com a linha de ‘sneakers’ après-ski (botas forradas com pelo de carneiro), que conquistou clientes nos alpes italianos, franceses, suíços e austríacos.Nos próximos anos o objetivo da Armando Silva é conquistar os mercados escandinavos e alemão com os ‘sneakers’ e as botas da linha ‘cobblers’. A empresa tem recebido pedidos da Noruega, Suécia, Finlândia e Alemanha e diz estar pronta para os satisfazer. A longo prazo, também a Ásia, nomeadamente China, Japão e os mercados do Médio Oriente fazem parte do horizonte e da ambição da empresa. A satisfação do cliente e a qualidade das marcas definem a filosofia de futuro para a empresa, que este ano comemora 70 anos.-----Vendemos diretamente aos lojistas através de agentes em cada país e de contactos obtidos em feiras internacionais.– Lançamos 4 coleções por ano e produzimos cerca de 500 modelos novos.– O que fizemos para o Cristiano Ronaldo com o descritivo ‘Ronaldo 7’. Mas também fornecemos ‘sneakers’ para outros jogadores como o Sérgio Ramos e o Robben.– A linha de calçado feminino desportivo Gino B permitiu aumentar as vendas porque a mulher consome muito mais do que o homem.– Sim, produzimos para marcas muito prestigiadas internacionalmente como a Raf Simons e a Navy Boot.Armando Silva, 1946CalçadoA sede e as instalações fabris da empresa localizam-se em São João da Madeira4,3 milhões de euros8570% vendasHolanda, Suíça e Bélgica