Atividade económica baixa em outubro

O indicador de atividade económica, disponível até outubro, e o de clima económico, disponível até novembro, diminuíram em Portugal, segundo dados esta quarta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



De acordo com o INE, o indicador de atividade económica baixou em outubro para os 0,9 pontos (dos 1,3 pontos registados em setembro).



O indicador de clima económico (calculado através de inquéritos a empresas de vários setores de atividade) diminuiu igualmente em novembro dos 1,3 pontos de outubro para os 1,2 pontos.





O indicador quantitativo do consumo privado (calculado através de inquéritos a particulares), por sua vez, apresentou um crescimento homólogo mais elevado em outubro, "refletindo o comportamento de ambas as componentes, consumo duradouro e consumo corrente", destaca o INE.O indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) diminuiu também "devido ao contributo negativo da componente de material de transporte e ao contributo menos positivo da componente de máquinas e equipamentos", acrescenta.Os indicadores de confiança do INE são calculados através de médias móveis de três meses dos saldos de respostas extremas a inquéritos.