Autoeuropa pára na segunda-feira por falta de peças

Empresa confirma nova paragem, desta vez por quebra no fornecimento de escapes.

Por Lusa | 20:57

A fábrica de automóveis da Autoeuropa, em Palmela, vai fazer uma nova paragem na próxima segunda-feira devido a uma quebra no fornecimento de escapes, confirmou esta sexta-feira à agência Lusa fonte oficial da empresa.



"Devido a uma quebra no fornecimento de escapes, que impossibilita o normal fluxo de produção, o próximo dia 12 de fevereiro [segunda-feira] será marcado como 'downday' coletivo", esclarece uma nota da empresa.



Desde o passado mês de dezembro, os trabalhadores da Autoeuropa já foram forçados a várias paragens devido a quebras no fornecimento de peças à fábrica de Palmela, facto que os sindicatos afetos à CGTP dizem estar relacionado com a má planificação da produção do novo veículo T-Roc.



A administração da Autoeuropa pretende construir este ano um total de 240 mil veículos na fábrica de Palmela, a maioria dos quais do novo modelo T-Roc, veículo que está a ter uma grande aceitação no mercado.



Para dar resposta ao volume de encomendas do T-Roc, a administração da fábrica decidiu implementar um novo horário que prevê o trabalho obrigatório aos sábados e um total de 17 turnos distribuídos por seis dias da semana.



A anterior e a atual Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa chegaram a acordo com a administração da fábrica sobre o modelo dos novos horários de trabalho, mas os dois pré-acordos acabaram rejeitados pela maioria dos funcionários da empresa.