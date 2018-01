Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banca tira das contas 6,4 mil milhões de euros

Bancos nacionais mantêm quase 40 mil milhões de empréstimos problemáticos, mais concentrados nas empresas.

Por Diana Ramos | 01:30

Os bancos conseguiram limpar das contas, de janeiro até novembro de 2017, 6446 milhões de euros em créditos problemáticos, de forma a aliviar o peso do financiamento malparado nas carteiras das instituições. Ainda assim, os empréstimos considerados de risco para as instituições continuam a somar quase 40 mil milhões de euros.



Os números, compilados pela Associação Portuguesa de Bancos, mostram que no início do ano os bancos a operar no País tinham 46,3 mil milhões de euros em financiamentos não rentáveis – boa parte deles há muito em incumprimento e com probabilidade de recuperação bastante reduzida. Em novembro de 2017, esse valor tinha sido reduzido para 39,9 mil milhões de euros: são menos 6,4 mil milhões em onze meses, revelam os números.



É nos empréstimos às empresas que os créditos problemáticos – NPL, na sigla inglesa – assumem maior peso. Desde o início do ano, os bancos limparam do balanço 4352 milhões de euros de empréstimos de má qualidade de empresas, a que se somam 1042 milhões relativos a financiamentos para a compra de habitação. No consumo, esse valor foi muito reduzido: 187 milhões desde janeiro.



Os dados da APB fazem também um retrato da evolução do financiamento em Portugal nos últimos dez anos: houve um travão a fundo no crédito concedido ao tecido empresarial, que caiu de um total de 101,6 mil milhões de euros em 2007 para apenas 74,3 mil milhões em novembro de 2017. São menos 27,2 mil milhões numa década, o equivalente a um corte médio anual de 2,7 mil milhões. No financiamento à habitação a travagem não foi tão brusca, mesmo tendo havido muitas famílias a aproveitarem a descida dos juros para amortizar empréstimos. Em 2007, o valor cifrava- -se em 127,2 mil milhões de euros, caindo para 114,7 mil milhões no final de 2017 –menos 12,5 mil milhões em dez anos.



Definição

Se um mutuário de um crédito deixar de reembolsar o capital ou os juros do empréstimo, o banco, após um período de tempo determinado, tem de classificar esse empréstimo como "dívida de cobrança duvidosa" ou "crédito não produtivo".



Prazo

As autoridades europeias de supervisão consideram um empréstimo como "não produtivo" quando passam mais de 90 dias sem que o mutuário tenha procedido ao pagamento das prestações acordadas.



Destino dos créditos

A maior parte do crédito não rentável é vendido, com elevado desconto, a fundos ou a empresas de gestão de ativos que, num prazo de tempo mais longo, tentam recuperar as dívidas. Os bancos assumem as perdas.



Esforços são muitos mas não suficientes, defende o Governo

Governo e Banco de Portugal, em conjunto com a banca, têm criado mecanismos que facilitem a redução do crédito malparado. Os próprios bancos têm vendido algumas carteiras de pior qualidade. Contudo, os esforços não são suficientes para tirar Portugal do lote de países pior colocados neste dossiê. "Com um setor bancário mais capitalizado, subsiste o desafio do crédito malparado", disse o secretário de Estado Mourinho Félix no Fórum Banca de 2017.