Banco BPI reduz lucros para 10,2 ME em 2017

Por Lusa | 17:13

O BPI teve lucros de 10,2 milhões de euros em 2017, abaixo dos 313,2 milhões de euros registados em 2016, devido sobretudo aos impactos da redução da operação em Angola, divulgou esta terça-feira o banco.



Segundo a entidade liderada por Pablo Forero, o resultado líquido consolidado significa que o banco absorveu "totalmente o impacto contabilístico da venda de 2% e desconsolidação do Banco de Fomento de Angola (-212 milhões de euros) e os impactos extraordinários na atividade em Angola no 4.º trimestre (-107,4 milhões de euros)".



Já o programa de saídas voluntárias que o banco levou a cabo em Portugal teve custos de 78 milhões de euros (após impostos) no ano passado.



Pela positiva, o BPI disse que conseguiu uma mais-valia de nove milhões de euros resultante da venda da BPI Vida e Pensões ao Grupo CaixaBank (o atual dono do BPI).



Apenas na atividade em Portugal, o BPI divulgou hoje que teve lucros de 122 milhões de euros em 2017.



O presidente executivo do banco, Pablo Forero, destacou, contudo, que o resultado líquido em Portugal, sem efeitos extraordinários, foi de 191 milhões de euros, o que considerou ter sido "o mais altos dos últimos 10 anos".