Banco de Portugal estima maior crescimento do século

O Banco de Portugal revê em alta o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, prevendo agora crescimento da economia 2,5% para 2017.



O investimento e as exportações contribuem para este cenário mais positivo, segundo as projeções inscritas no boletim económico do supervisor financeiro.

Esta é a maior revisão em alta feita pelo Banco de Portugal desde o início do milénio. As exportações registam aumentos assinaláveis, em termos globais.



Depois de dois anos de queda, Angola volta a ter contributo positivo para as exportações.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito