BE diz que corte de energia agrava riscos do frio

O Bloco de Esquerda (BE) considerou este sábado que a interrupção no abastecimento de eletricidade, anunciada pela EDP Distribuições, agrava os riscos da vaga de frio, questionando a tutela se pondera definir limites para as intervenções consoante as condições meteorológicas.

Na sexta-feira, a EDP publicou um anúncio num jornal de âmbito nacional, adiantando que iria realizar no domingo trabalhos nas redes de distribuição de energia e que iriam obrigar a interrupções no fornecimento em dez concelhos do país, em alguns casos por períodos até sete horas.

Numa nota enviada à agência Lusa, o BE lembra que "Portugal tem elevados níveis de pobreza energética em termos europeus e a ineficiência térmica é característica de grande parte do parque habitacional do país" e que, por isso, "esta interrupção do abastecimento de eletricidade agrava os riscos colocados pela atual vaga de frio e deve ser explicada de forma clara".

