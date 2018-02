Bolsas europeias seguem a recuperar das perdas das sessões anteriores

PSI20 seguia igualmente positivo, a subir 1,43% para 5.402,01 pontos.

Por Lusa | 09:16

As bolsas europeias estão esta quarta-feira a negociar positivas, a recuperar das perdas das duas sessões anteriores.



Pelas 08h40 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a subir 0,71% e negociava nos 3.418,70 pontos.



As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre os ganhos de 0,31% de Paris, 0,53% de Frankfurt, 0,76% de Londres e 0,93% de Madrid.



Em Lisboa, o PSI20 seguia igualmente positivo, a subir 1,43% para 5.402,01 pontos.



Na agenda dos investidores, o conselho de supervisão do Banco Central Europeu (BCE) apresenta a situação dos bancos da entidade supervisora e a Comissão Europeia anuncia as suas previsões sobre a evolução da economia durante este ano nos países da União Europeia (UE).



Termina também hoje o prazo para que os países apresentem os seus candidatos para ocupar a vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).



Entre as divisas, o euro valoriza-se até aos 1,2395 dólares, enquanto entre as matérias-primas, o crude de referência na Europa, o Brent, sobe até aos 67,43 dólares por barril.