Caixa corta 2200 postos de trabalho até 2020

O ex-presidente da CGD António Domingues, que cessou funções a 31 de dezembro, revelou no Parlamento que o plano de reestruturação e recapitalização que apresentou a Bruxelas prevê a redução de 2200 trabalhadores até 2020.

"O que o plano prevê é uma redução de custos ao longo de cinco anos", explicou o banqueiro, referindo explicitamente que em três anos a redução no quadro de pessoal atingirá 2200 pessoas.

António Domingues confirmou também que as metas traçadas no plano apontam para que o banco público regresse a resultados positivos, após a recapitalização, em 2017, com "um despenho positivo na ordem dos 200 milhões de euros". No final de 2020, acrescentou, esse valor deverá subir para 700 milhões de euros, "remunerando os capitais investidos a uma média de 9%".

António Domingues voltou a repetir que o plano é "verosímil" e que a Caixa "tem condições" também para "melhorar o desempenho do ponto de vista das comissões", já que atualmente tem "um desempenho do ponto de vista das receitas abaixo do que pode ter".

