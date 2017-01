CGD tem 185 balcões a encerrar à hora de almoço

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse esta quinta-feira ter atualmente 185 Agências a encerrar à hora de almoço, em resposta a uma questão da Lusa sobre o processo de racionalização de funcionamento da rede de Agências para 2017.



Fonte oficial da CGD disse hoje à agência Lusa que "há vários anos que existem Agências da Caixa a encerrar à hora do almoço, em horários diferenciados consoante o local, tendo em vista a adequação dos recursos às necessidades dos clientes", medida que considerou ser "prática do setor".



Os autarcas de Vila Nova da Barquinha e de Constância, no distrito de Santarém, afirmaram à Lusa ter informação que as respetivas agências vão encerrar no período da hora de almoço já a partir deste mês de janeiro, no que consideram uma medida "inaceitável" e que "contraria os objetivos inscritos no Programa do XXI Governo Constitucional para combate à desertificação e para afirmação da sustentabilidade dos territórios de baixa densidade".









Na resposta enviada à agência Lusa, a CGD refere que, no processo de racionalização de funcionamento da rede de Agências, "em algumas delas o serviço de tesouraria ao balcão encerra durante o período da tarde, encontrando-se sempre disponíveis as áreas automáticas, permitindo toda a conveniência aos clientes nas operações de levantamentos e depósitos em numerário, bem como todas as transações habitualmente disponibilizadas".



Na mesma nota, pode ler-se que "são atualmente 185 agências, em horários diferenciados consoante o local, tendo em vista a adequação dos recursos às necessidades dos clientes". Por outro lado, acrescenta, "não existe qualquer agência a encerrar da parte da tarde".



"Estas agências, com exceção do referido serviço de tesouraria, encontram-se a prestar o serviço normal à porta fechada", pode ler-se no documento.



Apesar de questionada sobre o assunto, a CGD não referiu se vão encerrar mais agências à hora de almoço em 2017, quando, quantas e quais.



