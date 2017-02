Ministro diz que economia "vive bom momento"

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, disse hoje, no parlamento, que a economia portuguesa "vive hoje um bom momento" e acusou o PSD de ser "profeta da desgraça" e de andar "em contramão".



"A economia vive hoje um bom momento. O crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] está a acelerar e teve um dos melhores desempenhos de toda a União Europeia no terceiro trimestre de 2016", disse Caldeira Cabral, na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.



Numa sessão marcada sobretudo pela discussão sobre a evolução dos indicadores económicos durante os mandatos do executivo de Passos Coelho e já de António Costa, o PSD criticou o atual Governo por anunciar "boa roupagem", mas apoiar-se "num modelo económico errado", apostando "em medidas perigosas em Portugal".









"Vivemos num país completamente diferente, parece-me que o PSD vai em contramão, com um discurso extremamente negativo que não corresponde à perceção dos portugueses e dos consumidores. Eventualmente percebo que, do seu lado, todos estão errados, mas se olhar para o lado, se calhar é o PSD que está em contramão", disse o ministro da Economia.



Caldeira Cabral analisou a evolução de uma série de indicadores económicos, que mostram "sinais muito positivos", e diversas previsões, nomeadamente de entidades internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, que diz serem mais positivas do que as do próprio Governo.



Já o deputado do CDS-PP contrapôs, afirmando que "a previsão macroeconómica e de crescimento do Governo não corresponde à da Comissão Europeia, que considera que o Governo está a inflacionar [as previsões]".



