Caldeira Cabral e Isabel dos Santos inauguram nova fábrica da Efacec

Nova unidade industrial de mobilidade elétrica instalada na Maia.

Por Lusa | 05:38

A nova unidade industrial de mobilidade elétrica da Efacec, na Maia, é esta segunda-feira inaugurada pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e a acionista maioritária da empresa, Isabel dos Santos.



Construída no complexo fabril do grupo português na Maia, a nova unidade industrial vai permitir aumentar a capacidade anual de produção de carregadores rápidos para veículos elétricos, segmento no qual a Efacec reclama a liderança mundial.



O objetivo da empresa liderada por Ângelo Ramalho é triplicar o peso da mobilidade elétrica na atividade da Efacec, sendo a meta atingir os 100 milhões de euros em três anos e, em termos de emprego associado a este segmento, passar dos atuais 112 para cerca de 200 colaboradores entre o final deste ano e a primeira metade do próximo.



Detida em 66% pela Winterfell, sociedade que é controlada pela empresária angolana Isabel dos Santos, a Efacec emprega atualmente cerca de 2.300 trabalhadores e, na área da mobilidade elétrica, está presente em mais de 40 países dos cinco continentes.



A cerimónia de inauguração contará ainda com representantes de marcas automóveis e dos principais operadores europeus de mobilidade elétrica, sendo seguida, à tarde, pela iniciativa "Plug in Talks", um espaço de debate do futuro da mobilidade elétrica.



O Global Business Development Director (Diretor de desenvolvimento de negócio global) da Efacec recordou, em declarações recentes à Lusa, as inovações que a empresa tem realizado no setor da mobilidade elétrica, como a carga 'wireless', com um sensor a permitir carregar, sem fios, as "baterias dentro do próprio carregador" e os carregadores para autocarros.



Atualmente, disse à Lusa Duarte Ferreira, a Efacec vende a empresas como a Porshe e a Eletrify America (um "projeto de eletrificação de autoestradas americanas") e conta com uma "unidade em franco crescimento, com objetivos muito ambiciosos: ter a três anos 100 milhões de euros de faturação".



"Estamos a falar de multiplicar por cinco o tamanho que temos hoje. É um por cinco. Estou certo de que com o ritmo de inovação que temos, com as novas armas que temos a nível fabril e com tudo o que tenho visto, a Efacec consegue ser um 'player' totalmente português pioneiro a nível nacional" na mobilidade, concluiu.



A Efacec designa o conjunto das empresas que hoje se constituem como a Efacec Power Solutions e foi criada em 1948, operando nos setores da energia, da engenharia e da mobilidade.