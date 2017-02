PSD acusa Governo de ter atribuído gestãoda Carris à Câmara por razões eleitoralistas

O PSD acusou hoje o Governo de ter atribuído a gestão da Carris à Câmara Municipal de Lisboa por razões eleitoralistas, com PS, PCP e BE a responderem que o objetivo dos sociais-democratas era privatizar a empresa.



Numa declaração política na Assembleia da República, o deputado do PSD Carlos Silva defendeu a intenção do anterior executivo PSD/CDS de subconcessionar a privados os transportes de Lisboa e Porto por essa solução diminuir os encargos para os contribuintes e considerou que a reversão desse processo "vem reativar custos anteriormente eliminados".



"A dívida colossal é para ser paga por todos os portugueses, a festa dos descontos é para ser oferecida nas eleições autárquicas", disse, acusando o Governo de parcialidade na municipalização da Carris.





Na resposta, o deputado do PS João Paulo Correia acusou o anterior executivo de "degradar o serviço público de transportes durante quatro anos"."Queriam era privatizar, desmantelar por completo o serviço público de passageiros", criticou, contrapondo que a municipalização da Carris "é a melhor resposta para a qualidade do serviço e gestão da empresa".Pelo Bloco de Esquerda, o deputado Heitor de Sousa acusou Carlos Silva de renegar o programa eleitoral do anterior executivo PSD/CDS-PP, ao defender que a Carris devia ter uma gestão metropolitana quando esse executivo pretendia a privatização."A não ser travado, iria fazer com que a rede de transportes deixasse de ter uma lógica metropolitana e passaria a funcionar de acordo com os interesses privados", criticou.Também o deputado do PCP Bruno Dias disse que a preocupação do PSD é com o "belíssimo negócio" que estava a ser preparado para o Metro e a Carris."Os senhores não conseguem disfarçar que a vossa preocupação não é o modelo de gestão, é tudo o que não seja privatizar", disse.Pelo CDS-PP, Helder Amaral acusou a atual solução governativa "de ser sólida como a gelatina", salientando que será o PCP a chamar o decreto da municipalização da Carris ao parlamento por via de uma apreciação parlamentar.O deputado social-democrata Carlos Silva desafiou ainda António Costa a esclarecer declarações hoje proferidas, citadas pelo Jornal de Negócios, nas quais o primeiro-ministro considerou que o contrato de subconcessão da Carris aprovado pelo anterior Governo à Avanza, do grupo mexicano ADO, "é um verdadeiro mistério que alguém um dia devia investigar"."Esclareça tudo o que sabe e informe o Ministério Público, senão tudo não passa de conversa de café", desafiou Carlos Silva, que classificou este estilo de "fanfarrão e pantomineiro".