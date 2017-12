Centeno puxa da palavra "credibilidade" para louvar resultados

Ministro das Finanças reage a divulgação dos números do défice.

Por Lusa | 22.12.17

O ministro das Finanças, Mário Centeno, quis esta sexta-feira associar a "palavra credibilidade" aos resultados financeiros positivos do país, na sequência da divulgação de um défice orçamental das Administrações Públicas de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) até setembro.



"É a credibilidade que está associada a este processo que permite que hoje possamos estar nas condições que estamos, a palavra que gostaria de deixar associada a estes momentos é a palavra credibilidade", afirmou.



Em declarações aos jornalistas, Centeno acrescentou ser ainda credibilidade o que poderá "emprestar ao resto desta legislatura", reafirmando o empenho do Governo "neste sucesso", que resulta nomeadamente de "toda a execução orçamental de todo o Governo".



Centeno destacou que, em termos trimestrais, está em causa um "'superavit' [excedente] e não um défice orçamental no 3.º trimestre", o que é uma "novidade de peso na evolução da economia e das finanças públicas portuguesas".



Segundo os dados esta sexta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), citados por Centeno, o saldo das Administrações Pública foi cerca de 1.256 milhões de euros no 3º trimestre deste ano, revelando um excedente equivalente a 2,6% do PIB. O "maior excedente trimestral" desde o início da série estatística, em 1995.



O ministro também notou que se deve terminar o ano com um valor da dívida próximo dos 126%, "na maior redução de dívida pública em rácio do PIB dos últimos 19 anos".



Assim, todo o "caráter positivo" dos números é "um prémio seguramente merecido para todos os portugueses" e para o trabalho feito.



O titular das Finanças repetiu ainda o anúncio de quinta-feira do primeiro-ministro, António Costa, sobre a previsão do saldo orçamental este ano "não excederá o valor de 1,3%, ficando claramente dentro da margem orçamental prevista no início do ano".