Centeno tomou posse no Eurogrupo e já toca o sino na UE

Dijsselbloem entregou-lhe sino com que abre sessões.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

O ministro das Finanças, Mário Centeno, tomou esta sexta-feira posse como líder do Eurogrupo. A passagem de testemunho aconteceu na embaixada de Portugal em Paris, onde o antecessor, o holandês Jeroen Dijsselbloem, entregou a Centeno o sino que tocava para dar início a todas as sessões.



"Trabalhámos juntos de perto e fico contente por ele ter um forte apoio no Eurogrupo", disse Dijsselbloem, que deixa o grupo informal após cinco anos.



Já Centeno disse estar "muito motivado para liderar o Eurogrupo nos próximos dois anos e meio". O governante agradeceu o trabalho "árduo" do antecessor, lembrou a saída da crise, mas recordou que "o trabalho ainda não acabou". "A janela de oportunidade que temos agora em termos políticos e económicos deve ser usada para completar a reforma das instituições da zona euro", disse Centeno.



O português quer construir uma zona euro "mais robusta, resiliente" e preparada para "os tempos que estão para chegar".

Entretanto, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considerou que "foi sábio nomear alguém que vem da Europa do Sul" para presidir ao Eurogrupo. Também o ministro das Finanças francês elogiou Centeno que, considerou, "será um grande presidente".



Por cá, a líder do CDS desejou "muito boa sorte" ao governante que tem à sua frente "um trabalho exigente".



Mário Centeno é o terceiro ministro das Finanças a liderar o Eurogrupo. Tem mandato até ao verão de 2020.