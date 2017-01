CGD cobra um euro para atualizar caderneta

A partir de maio, é a vez dos cortes nas taxas de juros de vários depósitos à ordem, que ainda subsistiam. A partir de junho, os aumentos estendem-se aos restantes clientes.



O aumento das comissões já era antecipado nas palavras de António Domingues, o gestor que se demitiu da presidência da CGD, que já tinha admitido no Parlamento ser necessário melhorar receitas, que estavam "abaixo do que pode ter".



A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai passar a cobrar, a partir de maio, um euro pela atualização da caderneta ao balcão, um serviço até agora gratuito. Este é apenas um exemplo dos novos preços das comissões do banco público que, até junho, vão ser sucessivamente aumentadas. Quanto aos juros pagos, passam a 0%.As alterações no preçário estendem-se desde as contas à ordem até aos juros dos depósitos, passando pelas transferências e cartões. A CGD está a informar os clientes dos aumentos calendarizados até junho.A partir de maio, há aumentos das comissões cobradas nas contas de depósito que variam entre alguns cêntimos (os pedidos de informação aumentam 90 cêntimos para 9,90 euros) e cinco ou 20 euros. É o caso das certidões ou informações por escrito, que passam a custar 55 euros, uma subida de 20 euros. A atualização da caderneta só será cobrada aos balcões do banco, já que se mantém gratuita nas máquinas.Nos cartões de crédito, contudo, os valores das anuidades baixam, como é o caso do Caixa Platina, que desce 1,35 euros. Já a comissão de processamento da prestação do crédito à habitação fica inalterada nos 1,80 euros.