Domingues diz que objetivos foram cumpridos em mensagem de despedida

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), António Domingues, que vai deixar em breve o cargo, enviou esta sexta-feira uma mensagem aos colaboradores considerando que foram cumpridos os objetivos traçados e enaltecendo o plano de capitalização do banco público.



O responsável assinalou que o ano de 2016 está a chegar ao fim, tal como o seu mandato como presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva da CGD, aproveitando para felicitar os trabalhadores do banco estatal pelo "trabalho realizado e pelos resultados alcançados".



E destacou: "Manter a confiança dos clientes e realizar a maior parte dos objetivos definidos num período particularmente difícil e num enquadramento, no mínimo, desafiante, testemunham o vosso profissionalismo e empenho".





Domingues agradeceu também "a extraordinária experiência profissional e pessoal" que viveu enquanto líder da CGD, destacando a "extraordinária equipa de profissionais" que o acompanhou neste período."O plano de capitalização da CGD e o Plano Estratégico, construído pelas equipas da CGD, apresentado e negociado com o acionista e com as autoridades europeias, são os produtos visíveis de um programa de trabalho muito intenso que nos ocupou nos últimos meses, com vista a criar as condições para o crescimento sustentado da Caixa Geral de Depósitos", vincou."Cumprimos com os objetivos, a capitalização da empresa fora das ajudas de Estado, e com os prazos definidos. O calendário final da capitalização resulta de decisão acionista. Foi uma experiência extraordinariamente rica, que não esquecerei", acrescentou, deixando ainda votos de um "próspero ano" de 2017 para os trabalhadores da CGD.A equipa de gestão da CGD liderada por António Domingues vai permanecer em funções até que a futura administração, comandada por Paulo Macedo, receba a 'luz verde' do Banco Central Europeu (BCE).Contactada hoje pela Lusa, fonte oficial das Finanças confirmou que a transição será assegurada pela atual equipa.A lista completa com os futuros administradores da CGD ainda não é conhecida, mas já foi encaminhada pelo Governo para o BCE, que tem que dar o seu aval aos nomes propostos, algo que ainda não aconteceu.Quando Frankfurt aprovar os novos membros do Conselho de Administração da CGD, que vai ter Rui Vilar como 'chairman' (presidente do Conselho de Administração) e Paulo Macedo como presidente executivo, estarão criadas as condições para que os mesmos assumam os cargos.António Domingues apresentou em novembro a sua renúncia à liderança da CGD, pelo que deveria sair do banco público no final deste ano, mas acedeu ao apelo das Finanças e vai assegurar este período de transição, que deverá ser relativamente curto.