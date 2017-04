O Presidente da República desejou este sábado que o ministro das Finanças permaneça no cargo e não opte por ir presidir ao Eurogrupo, conforme hipótese noticiada recentemente.

Chefe de Estado quer Centeno em Portugal em vez de em Bruxelas

"Acho que seria uma má solução para Portugal, porque o ministro das Finanças faz falta em Portugal, com o devido respeito que há pela presidência do Eurogrupo", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma homenagem às atrizes Laura Soveral e Adelaide João, na Casa do Artista, em Lisboa.

O Chefe de Estado português sublinhou ainda haver por resolver "ativos problemáticos no sistema financeiro" e a necessidade de consolidar e afirmar a política financeira e de crescimento.



"Mudar um ministro das Finanças a meio do percurso não me parece uma boa ideia, mas o primeiro-ministro não me falou disso. Penso que isso terá passado pela cabeça de alguém em Bruxelas, eventualmente, mas foi um vento que passou e já foi", afirmou.



Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que "esta não é a altura para estar a mudar de ministro das Finanças, mas isso é um problema do primeiro-ministro", acrescentando que António Costa não lhe comunicou nada, algo que desejou que continuasse assim.









O Expresso noticia hoje que Mário Centeno "já foi sondado" para substituir o presidente do Eurogrupo, "mas António Costa não quer ver o seu ministro das Finanças dividido entre Lisboa e Bruxelas".

