Cinco bancos mexem 100 vezes nos preços

Comissão da prestação da casa e cartão de débito entre as mais penalizadas desde janeiro.

Por Diana Ramos e Raquel Oliveira | 01:30

Os cinco maiores bancos fizeram, desde janeiro, uma centena de alterações ao preçário, numa média de oito por mês. Entre as alterações contam-se o agravamento da anuidade do cartão de débito e da comissão de prestação do crédito à habitação.



O BPI lidera o grupo bancário ao comunicar, entre janeiro e novembro, 31 alterações ao preçário. Só em agosto, o banco liderado por Pablo Forero fez quatro alterações: nos dias 1,9, 22 e 29.



Já o Novo Banco anunciou 26 mexidas no preçário, a CGD 22 e o Santander Totta 14. O BCP foi a instituição que menos alterações comunicou, num total de oito, entre janeiro e 20 de outubro, de acordo com os preçários da página oficial do Banco de Portugal.



O BCP, o BPI e o Santander Totta agravaram a anuidade do cartão de débito, ao contrário da CGD, que baixou em um euro. Trata-se de uma exceção do banco público, que optou este ano, por um lado, por aumentar comissões e, por outro, a limitar os clientes com isenções.



Entre os aumentos da Caixa destaca-se o da comissão mensal de processamento da prestação do crédito à habitação, que subiu 70 cêntimos, de 1,80 euros para 2,50. O maior aumento foi aplicado, no entanto, pelo BCP, que agravou o preço desta comissão em 90 cêntimos, ao passar a cobrar 2,5 euros em vez de 1,60 euros.



Mas há bancos que já comunicaram novos aumentos para janeiro. É o caso do Santander Totta, que vai agravar algumas comissões em cerca de 20%. Mas outros bancos deverão seguir o exemplo. Pela primeira vez, o Banco de Portugal divulga o histórico das alterações por instituição mas, para já, limitada a 2017. Um manancial de informação que, no entanto, não facilita a comparação, já que não explicita quais as comissões concretamente alteradas.