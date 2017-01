CMVM alerta investidores contra alegado trader

O que achou desta notícia?







A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta quarta-feira para o facto de João Manuel Afonso Pinto dos Santos, que se apresenta como 'trader' profissional, estar a desenvolver atividades de intermediação financeira de forma ilegal.Segundo a CMVM, o alegado 'trader' não está autorizado a desenvolver qualquer atividade de intermediação financeira em instrumentos financeiros em Portugal, nem a ser agente vinculado de intermediário financeiro, não se encontrando sequer habilitado a angariar clientes para intermediários financeiros.O regulador do mercado aconselha ainda todas as pessoas e entidades que estabeleceram relações comerciais com João Manuel Afonso Pinto dos Santos a contactar a CMVM.