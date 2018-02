Contribuintes já podem aceder às deduções do IRS e reclamar

Valores das despesas devem ser confirmados através do portal das Finanças.

O fisco possibilitou o acesso dos contribuintes às despesas consideradas para as deduções à coleta do IRS a partir desta quarta-feira, antecipando assim o prazo previsto para esta quinta-feira, dia 1 de março.

Apesar de o cálculo ser realizado de forma automática pela Autoridade Tributária, deve confirmar que todos os valores se encontram corretos. Se notar a existência de algum erro, pode reclamar entre dia 1 e 15 de março para o caso das despesas gerais familiares ou decorrentes da exigência de fatura. As reclamações referentes a outro tipo de faturas devem ser realizadas através de um anexo disponível no site.

"Nesta fase, tal como se verificou nos anos anteriores, não se tem ainda em consideração a composição do agregado familiar", pode-se ler numa nota enviada à comunicação social pelo gabinete no Ministro das Finanças. No comunicado, é reforçado que a consulta é realizada de forma individual mediante a senha pessoal de acesso.

Este ano, a entrega do IRS decorre do dia 1 de abril a 31 de maior através da plataforma das finanças na Internet ou de forma impressa nos locais destinados ao mesmo.