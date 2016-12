Costa defende que solução para os lesados do BES é vital para confiança na banca

O primeiro-ministro considerou hoje que a solução para os lesados do BES foi "fundamental" para a recuperação da confiança no sistema financeiro e defendeu que prevê a "recuperabilidade" dos créditos, sem riscos para os contribuintes.



António Costa falava aos jornalistas no final do debate quinzenal na Assembleia da República, ponto em que adiantou que o Governo "não ignora" e está a estudar "os casos distintos" dos lesados do Banif e outros também do BES não abrangidos pelo acordo anunciado na segunda-feira.



"Numa sociedade decente, não era aceitável o arrastamento da situação das pessoas [lesados do Banco Espírito Santo], quando é possível resolvê-la já, sem que isso implique riscos para os contribuintes, mas fazendo pagar quem tem efetivamente de pagar", declarou o primeiro-ministro, numa alusão aos responsáveis pelo ex-GES (Grupo Espírito Santo).





Perante os jornalistas, António Costa, que tinha ao seu lado a secretária de Estado Adjunta do primeiro-ministro, Mariana Vieira da Silva, defendeu que a solução encontrada pelo grupo de trabalho teve como primeiro objetivo "minorar os graves prejuízos que a resolução do BES impôs aos lesados do BES"."Por unanimidade, a Assembleia da República aprovou por duas vezes a criação de um mecanismo alternativo que fornecesse uma resposta célere, pondo fim ao arrastamento de uma situação de desconfiança dos portugueses relativamente aos produtos financeiros e, também, eliminando a possibilidade de o Estado, o Banco de Portugal, a CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários) incorrerem num potencial de responsabilidades elevadas. Com esta solução, permite-se que haja uma instituição que adquira aos lesados do BES, por um valor bastante inferior ao seu valor real, os créditos que têm sobre os responsáveis pela venda fraudulenta de papel comercial, acionando-se os meios judiciais para recuperar esse dinheiro", referiu o primeiro-ministro.De acordo com o líder do executivo, a expetativa é que o dinheiro a recuperar se "pague a si próprio e, em caso de haver excesso, reverta a favor dos lesados" do BES."Para que esse financiamento não seja feito pelos contribuintes e também não seja penalizado por juros elevados, é então dada uma garantia de Estado para que o custo desta operação seja o menor possível", justificou ainda.António Costa manifestou-se depois otimista na possibilidade de, a prazo, haver uma "recuperabilidade dos créditos"."Os 286 milhões de euros previstos para pagar resultam basicamente de três parcelas: Uma que decorre do processo de resolução em que se define a percentagem que cada credor tem direito a receber; uma segunda parcela que advém daquilo que resultar dos processos de liquidação da ESI (Espírito Santo Internacional) e Rio Forte; e uma terceira, que se relaciona com a componente de indemnizações cíveis já deduzidas nas acusações do Ministério Público e que se encontram garantidas pelo arresto preventivo dos bens da família Espírito Santo e outras entidades responsáveis, cujo valor global supera em muito o valor de 286 milhões de euros", especificou o líder do executivo.Desta forma, na perspetiva de António Costa, o Governo "conseguiu evitar o prolongamento de uma situação de incerteza, que desde logo penalizava os próprios lesados e criava desconfiança generalizada entre os portugueses no que respeita aos produtos financeiros que são comercializados pela banca"."A aceitação pelos lesados do BES deste acordo desonera o Estado, a CMVM e o Banco de Portugal de todos os pedidos judiciais que estão pendentes, ficando a litigância concentrada naqueles que são os efetivos responsáveis pela situação, ou seja, quem de forma fraudulenta vendeu papel comercial [do GES] aos clientes do BES", acrescentou.