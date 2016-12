Credit Suisse vai pagar 5,28 mil milhões por litígio do 'subprime'

O Credit Suisse anunciou esta sexta-feira que vai pagar 5,28 mil milhões de dólares (4,93 mil milhões de euros) no âmbito de um acordo com a justiça norte-americana para resolver o litígio na sequência da crise do 'subprime'.



"Segundo os termos do acordo, o Credit Suisse deverá pagar ao Departamento de Justiça norte-americano uma multa de 2,48 mil milhões de dólares", informou o banco suíço em comunicado.



"Além disso, o Credit Suisse deverá proporcionar aos consumidores "medidas de alívio no valor de 2,8 mil milhões de dólares, nos cinco anos a seguir ao acordo", acrescentou.









O pagamento de 7,2 mil milhões de dólares (6,8 milhões de euros) inclui uma multa no valor de 3,1 mil milhões de dólares sobre o seu papel na crise do 'subprime' e outros 4,1 mil milhões de dólares como forma de "alívio aos consumidores", incluindo, por exemplo, a revisão das condições dos empréstimos já acordados.



O Deutsche Bank também informou hoje ter acordado pagar 7,2 mil milhões de dólares para encerrar o caso com o Departamento de Justiça norte-americano sobre o seu papel na crise imobiliária iniciada nos EUA em 2007.

