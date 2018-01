Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CTT fecham 22 estações no País

Lavradio e Vila Real perdem estação. Trabalhadores surpreendidos com decisão.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Os CTT – Correios de Portugal anunciaram as primeiras 22 estações que vão encerrar no País, no âmbito do plano de reestruturação da empresa. Os postos de Lavradio (no Barreiro), Paio Pires (no Seixal) ou Araucária (no centro de Vila Real) constam da lista que a empresa fez chegar aos trabalhadores.



A lista consta nos pedidos de parecer enviados à comissão de trabalhadores, a que o CM teve acesso. No plano de reestruturação, enviado pela empresa à CMVM há duas semanas, os CTT já tinham deixado claro que iriam proceder ao "fecho de lojas com pouca procura".



Mesmo assim, a decisão foi uma "surpresa" para os trabalhadores, que, no dia 27, se reuniram com a administração. A intenção de fechar no imediato 22 balcões não foi referida. "Foi-nos dito que não havia intenção de fazer alterações significativas na rede. Mas não é em cinco dias que se decide quais as estações a encerrar, logo não acho que o nosso parecer vá ser tido em conta", diz ao CM o líder da comissão de trabalhadores, José Rosário.



Pelo menos 53 trabalhadores sairão afetados pela alteração na rede, garante a comissão, mas os CTT recusam falar em despedimentos. "A empresa vai-nos dizendo que serão transferidos para outros locais onde há falta de trabalhadores", adianta José Rosário.



Em comunicado, os CTT referem que o plano "não coloca em causa o serviço de proximidade", pois há pontos de acesso que dão "resposta às necessidades". Rosário discorda: "Um reformado de Alpiarça que queira levantar a reforma vai passar a ter de se deslocar mais de 7 km até Almeirim." Alguns autarcas já reagiram com "surpresa" à decisão dos CTT.



Mário Pereira, autarca de Alpiarça, garante que nas reuniões com a empresa nunca lhe foi dito que o concelho seria visado.



Estações não têm "fraca afluência"

José Rosário diz que várias das lojas que integram a lista de encerramento "não têm fraca afluência e até dão lucro".



"Araucária, em Vila Real, atende 187 utentes/dia", frisa. Rui Santos, presidente da autarquia, também já se manifestou surpreso com o fecho e diz que a decisão "é um erro".