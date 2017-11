DBRS mantem rating de Portugal acima de 'lixo'

Agência canadiana reitera que são vários os desafios da economia portuguesa.

21:51

A agência DBRS manteve esta sexta-feira o 'rating' de Portugal em BBB (baixo), o primeiro nível de investimento, tal como a perspetiva estável, o que sinaliza a intenção de não alterar esta nota no médio prazo.



Em comunicado, a agência de notação financeira atribui a manutenção da nota a Portugal em patamar de investimento, isto é, acima das de especulação, à pertença à Zona Euro e à aderência às regras de governação económica da União Europeia.



Estas duas características, adiantou a DBRS, ajudaram a manter políticas macroeconómicas credíveis e a ter acesso a recursos financeiros das instituições europeias.



A agência mencionou ainda, como fatores de apoio ao 'rating' atribuído, um perfil de dívida favorável e uma sólida posição da balança corrente (bens e serviços, rendimentos e transferências), em parte, detalhou, apoiada pela melhoria da competitividade comercial.



No lado dos riscos, a DBRS alertou para a existência de "desafios significativos", mencionando níveis elevados de dívida do setor público, baixo potencial de crescimento, dimensão grande do crédito malparado e da dívida empresarial e, ainda, as pressões potenciais na despesa pública.