Desemprego baixa para 9,8% na zona euro

A taxa de desemprego na zona euro foi de 9,8% em novembro, estável face a outubro mas abaixo dos 10,5% homólogos, divulga esta segunda-feira o Eurostat.



No conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia (UE), a taxa de desemprego foi de 8,3% em novembro, valor que se compara com os 9,0% homólogos de 2015 e os 8,4% de outubro.



Segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE, as taxas de desemprego mais baixas foram registadas na República Checa (3,7%) e na Alemanha (4,1%), enquanto as mais elevadas na Grécia (23,1% em setembro) e em Espanha (19,2%).









A baixa mais significativa observou-se na Croácia (de 15,7% para 11,4%).



Também a taxa de desemprego juvenil recuou em novembro na zona euro face ao mês homólogo de 2015 de 21,8% para 21,2% e na UE de 19,5% para 18,8%.



O desemprego entre os jovens foi mais baixo na Alemanha (6,7%) e mais alto na Grécia (46,1% em agosto), em Espanha (44,4%) e Itália (39,4%).



Em Portugal, a taxa de desemprego foi de 10,5%, face aos 13,2% homólogos e aos 10,6% na variação em cadeia.



Entre os jovens com menos de 25 anos, o desemprego foi, em novembro, de 28,4%, um recuo na comparação homóloga (31,9%), mas acima dos 27,8% de outubro.



