Deutsche Bank paga 7,2 mil milhões para resolver caso do 'subprime'

O Deutsche Bank acordou pagar 7,2 mil milhões de dólares para encerrar o caso com o Departamento de Justiça sobre o seu papel na crise imobiliária iniciada nos EUA em 2007, informou hoje a entidade financeira em comunicado.



O pagamento de 7,2 mil milhões de dólares (6,8 milhões de euros) inclui um multa no valor de 3,1 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) sobre o seu papel na crise do 'subprime' e outros 4,1 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros) como forma de "alívio aos consumidores", incluindo por exemplo a revisão das condições dos empréstimos já acordados.



As autoridades norte-americanas tinham anunciado em setembro que reivindicavam 14 mil milhões de dólares ao Deutsche Bank, acusado de vender, com total conhecimento de causa entre 2006 e 2008, créditos imobiliários tóxicos convertidos em produtos financeiros.









O banco com sede em Frankfurt, no oeste da Alemanha, tinha assegurado "não ter a intenção" de pagar esse montante.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito