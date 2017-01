Dívida da câmara baixou três milhões em três anos

Contas feitas, desde 2013, início do atual mandato, a dívida do município baixou mais de três milhões de euros, situando-se a dívida global na casa dos 5,7 milhões.



A manter-se o ritmo de redução, é provável que, no final deste ano, a mesma desça a barreira dos cinco milhões de euros, podendo então referir-se que, em apenas quatro anos, o valor da dívida passou de nove para cinco milhões, ou seja, reduziu para cerca de metade do valor.



Francisco Alves, o presidente da câmara, já fez saber que, sem prejuízo do necessário investimento, o esforço de redução da dívida é para manter, apesar das eleições autárquicas.



A dívida da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto foi reduzida em três milhões de euros nos últimos três anos, o que representa uma média de abate à dívida global do município de um milhão de euros por ano.Ao longo de 2016, assegura o executivo liderado por Francisco Alves, a dívida foi reduzida em pelo menos 800 mil euros, mas o número é ainda provisório, já que as contas de gerência só devem ser aprovadas em finais do próximo mês de março.Fonte da autarquia disse aoque "esta situação denota uma excelente saúde financeira do município", lembrando que, além de reduzir os prazos de pagamento a fornecedores, também essa dívida tem sofrido uma assinalável redução.