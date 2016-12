Dívida pública baixou 1.212 milhões de euros em outubro

Dados do Boletim Estatístico do Banco de Portugal

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, desceu em outubro para 243.208 milhões de euros, menos 1.212 milhões de euros do que em setembro, segundo o Boletim Estatístico do Banco de Portugal.



Quanto à dívida líquida dos depósitos da administração pública, aumentou para 224.561 milhões de euros, acima dos 223.149 milhões de euros registados em setembro.



Na proposta de Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), o Governo prevê que a dívida pública aumente de 129% do PIB em 2015 para 129,7% do PIB este ano, estimando retomar uma trajetória de redução em 2017, para os 128,3%.









A dívida na ótica de Maastricht é utilizada para medir o nível de endividamento das administrações públicas de um país e o conceito está definido num regulamento de 2009 do Conselho Europeu, relativo à aplicação do protocolo sobre o procedimento relativo dos défices excessivos anexo ao Tratado que institui a Comunidade Europeia.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito