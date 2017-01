EDP contesta na Justiça taxa sobre o setor energético

A EDP avançou para tribunal para contestar o pagamento da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) referente a 2014 e 2015, que ascende a 120 milhões de euros, disse à Lusa fonte oficial da elétrica.

De acordo com a mesma fonte, "uma vez esgotadas todas as vias alternativas, nomeadamente as administrativas, a EDP decidiu avançar pela via judicial para contestar o pagamento da CESE".

A EDP realça que, "ao contrário do inicialmente previsto e estipulado, a CESE tem vindo a ser sucessivamente prorrogada", quando foi lançada como uma medida extraordinária.



"Ainda que por ser uma medida que discrimina o setor energético em específico, a EDP tem vindo a efetuar o seu pagamento desde 2014, uma vez que era uma medida que se previa na sua génese como extraordinária, e percebendo a necessidade de contribuir para a estabilidade orçamental, num contexto de especiais exigências económicas que então Portugal atravessava", adianta a empresa liderada por António Mexia.



Em vigor desde 2014, a CESE está fixada em 0,85% sobre os ativos das empresas de energia, incidindo sobre a produção, transporte ou distribuição de eletricidade e de gás natural, bem como a refinação, tratamento, armazenamento, transporte, distribuição ou comercialização grossista de petróleo e produtos de petróleo.









A REN - Redes Energéticas Nacionais e a Galp recorreram também à via judicial e, no caso da empresa liderada por Rodrigo Costa, depois de uma decisão desfavorável no tribunal arbitral, recorreu ao Tribunal Constitucional.



No início de 2016, na apresentação dos resultados relativos a 2015, o presidente executivo da EDP, António Mexia, defendeu que, "se as medidas excecionais entram em conjunto, também saem em conjunto", referindo-se à CESE, mas esta contribuição vai manter-se este ano.

