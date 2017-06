EDP deverá encaixar cerca de 50 milhões de euros com saída do capital da REN

Fonte oficial da EDP adiantou à Lusa que a participação na REN é "meramente financeira", tendo a elétrica vindo a reduzir presença nos últimos anos e, com o processo agora anunciado ao mercado, a EDP deixará de ter ações na empresa gestora das redes de eletricidade e de gás em Portugal.



Atualmente, o maior acionista da REN é a chinesa State Grid, com 25% do capital, seguida pela Oman Oil.



Em maio, os acionistas da REN aprovaram em assembleia-geral um aumento de capital no valor de 250 milhões de euros para financiar parte da compra da EDP Gás à EDP por 532,4 milhões de euros.



A EDP deverá encaixar cerca de 50 milhões de euros com a venda das 18.690.000 ações representativas de 3,50% do capital social da REN, que marca a saída da elétrica da gestora das redes energéticas.Com base no valor dos títulos da REN na sessão desta quarta-feira, em que recuaram 1,12% para os 2,747 euros, a participação da EDP que será vendida representará um encaixe próximo dos 50 milhões de euros.Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a REN informou esta quarta-feira que a elétrica liderada por António Mexia lhe comunicou a intenção de realizar a venda, "através de um processo de colocação particular das ações, a ser realizado através do procedimento que se revele mais apropriado", dirigidas exclusivamente a investidores qualificados.