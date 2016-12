EDP transfere posição no BCP para o seu fundo de pensões

O que achou desta notícia?







A EDP adquiriu à sua participada EDP Imobiliária e Participações perto de 14,5 milhões de ações do Banco Comercial Português (BCP), correspondentes a 1,53% da instituição, e transferiu-as para o seu fundo de pensões.O Fundo de Pensões do Grupo EDP já detinha 0,58% do capital social do BCP, pelo que agora passa a ser titular de quase 20 milhões de ações do BCP, representativas de 2,11% do respetivo capital social e direitos de voto, isto é, passa a deter uma participação qualificada, de acordo com a informação enviada pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A transmissão da posição no BCP da EDP para o seu fundo de pensões foi feita a título de contribuição em espécie e, após estes movimentos, a EDP Imobiliária e Participações deixa de possuir qualquer participação social no BCP.