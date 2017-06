EDP vai emitir dívida no valor de mil milhões de dólares

O BofA Merrill Lynch, BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Haitong Bank, HSBC, MUFG e SG CIB atuaram como "Joint Bookrunners" da transação, acrescenta a CMVM.



Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da atividade normal do Grupo EDP.O BofA Merrill Lynch, BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank Securities, Haitong Bank, HSBC, MUFG e SG CIB atuaram como "Joint Bookrunners" da transação, acrescenta a CMVM.

A EDP vai emitir valores mobiliários representativos de dívida no montante de mil milhões de dólares, destinados a financiar as necessidades decorrente da atividade normal do grupo, anunciou esta quarta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A EDP Finance BV fixou o preço de uma emissão de valores mobiliários representativos de dívida no montante de 1.000.000.000 de dólares com vencimento em julho de 2024 e cupão de 3,625%, lê-se no comunicado da CMVM.Os títulos serão emitidos ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV, tendo sido solicitada a sua admissão à negociação no mercado regulamentado da Irish Stock Exchange.