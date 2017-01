Mineira australiana em Trás-os-Montes vai criar 200 empregos

A escolha por Portugal recaiu sobre o facto de o país ser considerado um dos mais promissores em reservas de lítio, mas também, por em Cepeda já se fazer a extração do mineral para uso nas indústrias cerâmica e farmacêutica.



A mineira australiana Dakota Minerals vai investir entre 185 a 370 milhões de euros para criar um complexo de extração e processamento de comspostos de lítio para o fabrico de baterias em Trás-os-montes, até 2019.A instalação industrial prevê a criação de 200 postos de trabalho .Segundo o Jornal de Negócios apurou junto do presidente executivo da empresa mineira, David Frances, o objetivo é concentrar em Montalegre, no distrito de Vila Real, não só a extração como também uma grande parte do processo de transformação industrial de minério em compostos de lítio, com a construção de uma fábrica.