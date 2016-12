Empresas de transportes voltam a poder cobrar multas

No entanto, escreve o jornal, o ministro "não deu ainda garantias sobre a forma como o problema será resolvido, nem sobre prazos".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As empresas de transportes vão voltar a poder cobrar multas até ao final do primeiro semestre do próximo ano, garantiu o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, a um diário nacional.O ministro disse que, até ao final do primeiro semestre do próximo ano, passará a ser possível aos infratores pagar diretamente os valores em falta junto das empresas, uma possibilidade que tinha desaparecido com a mudança legislativa feita em janeiro de 2014.No que diz respeito à resolução do atraso na cobrança, que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deveria ter começado desde há quase três anos, o ministro do Ambiente disse que "o modelo que existe não funciona" e que, por isso, "já está criada uma sensação de impunidade que é grave e que temos de combater".