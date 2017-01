Empresas esperam aumento nas exportações em 2017

As empresas portuguesas preveem um aumento de 5,3% nas vendas internacionais em 2017 face ao ano anterior, com enfoque nas exportações para os mercados extracomunitários, segundo a primeira previsão do Instituto Nacional de Estatística (INE).



Excluindo a categoria Combustíveis e lubrificantes, as perspetivas das empresas apontam para um aumento de 4,5% em 2017.



Face às perspetivas indicadas no inquérito de 2016, estes valores representam uma aceleração de 1,3% para o total das exportações e 3,4% excluindo os Combustíveis e lubrificantes.









Em termos de categorias, destacam-se os aumentos estimados para as vendas de Máquinas, outros bens de capital e acessórios e de Material de transporte e acessórios nos mercados extracomunitários (14,9% e 12%, respetivamente).



No que diz respeito ao mercado europeu, destaca-se o crescimento esperado para as exportações de material de transporte e acessórios (5,8%).



A segunda previsão deste inquérito realizado a 3.072 empresas que representavam, em 2015, cerca de 90% da exportação de bens, vai ser divulgada em maio.



As empresas esperam um acréscimo de 8,9% nas vendas para mercados fora da União Europeia e de 4,1% para os países comunitários.Em termos de categorias, destacam-se os aumentos estimados para as vendas de Máquinas, outros bens de capital e acessórios e de Material de transporte e acessórios nos mercados extracomunitários (14,9% e 12%, respetivamente).No que diz respeito ao mercado europeu, destaca-se o crescimento esperado para as exportações de material de transporte e acessórios (5,8%).A segunda previsão deste inquérito realizado a 3.072 empresas que representavam, em 2015, cerca de 90% da exportação de bens, vai ser divulgada em maio.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito