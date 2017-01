Empresas perdem redução da TSU que vigorou dois anos

As empresas perdem na quarta-feira a redução de 0,75 pontos percentuais da Taxa Social Única (TSU), após dois anos deste benefício excecional e da queda da possibilidade de quase dobrarem a descida este ano.



A medida que agora termina está consagrada no decreto-lei n.º 11 de 2016, que entrou em vigor em 01 de fevereiro de 2016, com validade de um ano, para compensar o aumento do salário mínimo nacional (SMN), prorrogando a redução de 0,75 pontos percentuais da TSU paga pelos patrões relativamente à remuneração mínima.



A medida "excecional de apoio ao emprego" foi instituída em 2015 pelo governo de coligação PSD/CDS-PP, na sequência de um acordo de concertação social, com as confederações patronais e a UGT, que descongelou o SMN.





No ano passado, o Governo do Partido Socialista manteve a redução da TSU para as empresas, no âmbito do acordo tripartido que fixou o SMN nos 530 euros, reafirmando o caráter excecional da medida.Esta redução da TSU podia, ao longo dos dois anos, ser acumulada com outros apoios ao emprego aplicáveis ao mesmo posto de trabalho.O financiamento da medida foi assegurado pelo Orçamento do Estado e pelo Orçamento da Segurança Social.Graças às pressões das confederações patronais a redução da TSU ia manter-se ainda este ano, com o mesmo caráter excecional, passado a ser de 1,25 pontos percentuais, mas a medida foi chumbada na Assembleia já depois de ter sido promulgada pelo Presidente da República.Funcionando de novo como moeda de troca para o aumento do SMN, que no inicio deste ano passou para os 557 euros, a redução da TSU iria, pelo terceiro ano consecutivo, baixar os encargos dos patrões com os trabalhadores que auferem a retribuição mínima.Mas o diploma que consagrava a redução da contribuição patronal para a Segurança Social, com produção de efeitos em 01 de fevereiro, não chegou a entrar em vigor, dado que foi revogado por uma resolução da Assembleia da República, aprovada pelos deputados do PSD, Bloco de Esquerda, PCP e PEV, que entrou em vigor na sexta-feira.Na sequência do chumbo, o primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se com os parceiros sociais e anunciou uma redução de 100 euros no Pagamento Especial por Conta (PEC) para todas as empresas sujeitas ao seu pagamento, para vigorar a partir de março e até ao final de 2018, e uma descida adicional de 12,5% do remanescente da coleta paga por cada empresa.O Governo discute a nova medida de compensação para as empresas com os parceiros sociais numa reunião de concertação social marcada para sexta-feira.