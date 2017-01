Empréstimos para habitação voltam a cair em novembro

Os empréstimos concedidos pelos bancos a particulares para habitação continuaram a cair em novembro (-3,0%) em termos homólogos, assim como os concedidos a sociedades não financeiras (-2,7%), segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).



Em novembro, as taxas de variação anual (TVA) destes empréstimos tinham sido semelhantes.



Para o conjunto da área do euro, as TVA nos empréstimos a sociedades não financeiras e a particulares (habitação) foram de 1,8% e 2,6%, respetivamente.









O BdP divulgou também hoje que, em novembro, a taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras foi de 3,01%, inferior aos 3,12% registados em outubro.



Nas novas operações de crédito a particulares para a finalidade habitação, a taxa de juro média foi de 1,82%, correspondendo a um novo mínimo da série.



No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram de 7,39% e de 4,46%, respetivamente.



De acordo com os dados hoje divulgados, os volumes de novas operações para habitação, consumo e outros fins totalizaram os 535 milhões de euros, 343 milhões de euros e 147 milhões de euros, respetivamente.



No mês em análise, a taxa de juro média dos novos depósitos até um ano de sociedades não financeiras fixou-se em 0,26%, cinco pontos base abaixo da observada em outubro.



No caso dos particulares, o valor médio da taxa de juro dos novos depósitos até um ano aumentou um ponto base face a outubro, para 0,33%, refere o BdP.



Os depósitos de particulares nos bancos residentes, por sua vez, aumentaram 1,3% em novembro, totalizando os 129,2 mil milhões de euros no final do mês.O BdP divulgou também hoje que, em novembro, a taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras foi de 3,01%, inferior aos 3,12% registados em outubro.Nas novas operações de crédito a particulares para a finalidade habitação, a taxa de juro média foi de 1,82%, correspondendo a um novo mínimo da série.No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram de 7,39% e de 4,46%, respetivamente.De acordo com os dados hoje divulgados, os volumes de novas operações para habitação, consumo e outros fins totalizaram os 535 milhões de euros, 343 milhões de euros e 147 milhões de euros, respetivamente.No mês em análise, a taxa de juro média dos novos depósitos até um ano de sociedades não financeiras fixou-se em 0,26%, cinco pontos base abaixo da observada em outubro.No caso dos particulares, o valor médio da taxa de juro dos novos depósitos até um ano aumentou um ponto base face a outubro, para 0,33%, refere o BdP.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito