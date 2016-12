Aviões A330neo só chegam à TAP em março de 2018

A entrega dos primeiros A330neo à TAP, que será a primeira companhia aérea a operar o novo avião da Airbus, foi adiada para março de 2018, quando a primeira data avançada era final de 2017.



O presidente-executivo da TAP Portugal, Fernando Pinto, disse ao The Wall Street Journal que o primeiro avião A330neo da companhia aérea não chegará até março de 2018, referindo uma revisão por parte da fabricante francesa no calendário de entrega dos novos aviões de longo curso.



Contactada pela Lusa, fonte oficial da TAP confirmou que a chegada dos primeiros aviões de uma encomenda à Airbus de 53 Widebody e de corredor único está prevista para março de 2018, referindo que o final de 2017 era "uma data meramente indicativa".





Em abril passado, foi anunciado em Hamburgo - no decurso de uma exposição de interiores de avião - que a TAP seria a primeira a operar o novo avião A330 [neo], com chegada prevista para o último trimestre de 2017.Em declarações aos jornalistas, nessa altura, o administrador da TAP Trey Urbahn defendeu que o facto de a companhia ter sido escolhida para realizar o primeiro voo era muito positivo, porque "todos os operadores vão estar a olhar para o primeiro avião".Os aviões A330-800neo e A330-900neo são os dois novos aviões da Airbus lançados em julho de 2014, apresentados como mais económicos e versáteis, ao consumir menos combustível e permitir um aumento em 14% do número de lugares face à versão anterior.Em novembro de 2015, a TAP anunciou a encomenda à Airbus de 53 aviões Widebody e de corredor único, entre os quais 14 A330-900neo e 39 A320neo, substituindo a encomenda anteriormente feita de 12 A350 pelos A330 neo.A TAP é cliente da Airbus desde 1987, altura em que encomendou três Airbus A310 à fabricante francesa e hoje tem 61 aeronaves desta fabricante em operação.