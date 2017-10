Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eurostat volta a adiar decisão sobre impacto da CGD no défice

No primeiro trimestre do ano, o défice foi de 0,8% do PIB.

Por Lusa | 10:21

O défice de Portugal recuou para 1,6% do PIB no segundo trimestre, face aos 3,0% homólogos, revela esta terça-feira o Eurostat num boletim em que volta a adiar uma decisão sobre o impacto da recapitalização da CDG.



No primeiro trimestre do ano, o défice foi de 0,8% do PIB.



O gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), sublinha que, "dada a complexidade da operação" de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), prosseguem as conversações com o INE no que respeita à sua inscrição nas contas nacionais.



Segundo o Eurostat, "a recapitalização da CGD deverá ascender a 4.874 milhões de euros (4.444 milhões no primeiro trimestre de 2017), dos quais 3.944 milhões de euros foram realizados pelo Estado Português, representando 2,1% do PIB anual esperado".



Em julho, o Eurostat tinha remetido para setembro uma decisão sobre o impacto da recapitalização da CGD nas contas nacionais.