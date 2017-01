Exportações crescem 7,6% em novembro

As exportações e as importações aumentaram 7,6% e 8,4%, respetivamente, em novembro face ao período homólogo, tendo o défice comercial aumentado 91 milhões de euros, para 791 milhões de euros, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Em outubro de 2016, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais negativas de, respetivamente, 3,5% e 1,8%.



O aumento das exportações, segundo o INE, deveu-se sobretudo ao aumento de 16,6% registado no comércio Extra-União Europeia (EU), que em outubro recuou 2,5%.





As importações, por seu turno, aumentaram "em resultado das importações Intra-UE que cresceram 11,7% (-0,5% em outubro de 2016), já que as importações Extra-UE registaram uma diminuição (-3,0%)", sinaliza.De acordo com o INE, excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações cresceram 8% e as importações aumentaram 10,3% (respetivamente -4,1% e -1,0% em outubro de 2016).Já o défice da balança comercial, excluindo os combustíveis e lubrificantes, situou-se em 546 milhões de euros, mais 135 milhões de euros que no mesmo mês de 2015, acrescenta.No trimestre terminado em novembro de 2016, as exportações de bens cresceram 3,5% e as importações de bens aumentaram 2,8%, face ao período homólogo, sinaliza ainda o INE.Em termos de grandes categorias económicas, em novembro, nas exportações, todas aumentaram em termos homólogos, com maior destaque nos produtos alimentares e bebidas (14,4%) e nas máquinas e outros bens de capital (12,4%).Nas importações, os maiores aumentos em relação ao mesmo mês de 2015 verificaram-se no material de transporte e acessórios (13,8%), nos bens de consumo (11,8%) e nas máquinas e outros bens de capital (11%).Os Combustíveis e lubrificantes registaram uma redução (7,1%), devido aos óleos brutos de petróleo.Em termos geográficos e tendo em conta os principais países de destino em 2015, em novembro de 2016 apenas as exportações para os Países Baixos e Estados Unidos diminuíram em comparação com o mesmo mês de 2015 (10,6% e 3,6%, respetivamente), tendo as exportações para Espanha, Alemanha e Angola sido as que mais aumentaram.Nas importações, no âmbito dos maiores países fornecedores em 2015, em novembro de 2016 apenas três países registaram reduções face ao mês homólogo de 2015: Estados Unidos (10,4%), Reino Unido (1,2%) e Angola (0,8%), com os restantes países a registarem aumentos, com maior destaque para os Intra-UE, principalmente Espanha e Alemanha.