Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gasolineiras forçadas a vender botijas

Novas regras entram em vigor em março.

Por Raquel Oliveira | 09:06

Todos os postos de abastecimento, exceto os das autoestradas ou de pequenas dimensões, vão ter de vender e de trocar garrafas de gás, sem qualquer custo para os clientes, segundo um decreto de lei publicado em Diário da República.



O objetivo é combater o "elevado preço do gás engarrafado, que se verifica em Portugal quando comparado com outros países", lê-se no documento da iniciativa da secretaria de Estado da Energia.



Os consumidores vão poder assim comparar, no ato da compra, o preço das botijas de gás e optar pelo mais barato. Segundo a DECO, o preço do gás engarrafado - em média de 23 euros - custa quase o dobro do natural (12 euros). Os comercializadores já oferecem os redutores, pelo que não são esperados entraves a uma maior concorrência entre as marcas.



As novas regras de comercialização das garrafas de gás entram em vigor no próximo mês de março e vão ser fiscalizadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) que ganhou competências neste mercado.