Golpe do BES trama Névoa

O Tribunal Cível de Braga diz, agora, que o BES e o Banco Privée eram sociedades autónomas e que tinham apenas administradores comuns. "Vamos recorrer, porque tudo isto é uma trapalhada. O meu cliente entende que nada deve", disse ao CM o advogado Artur Marques.



Garante depois Névoa que o primo de Ricardo Salgado o descansou. Havia uns problemas burocráticos no banco suíço, portanto o dinheiro seria adiantado pelo BES. Névoa aceitou assinar uma série de documentos, mas afirma que o administrador lhe assegurou ser tudo um mero formalismo. Dois dias depois, o dinheiro chegaria da Suíça, o empréstimo seria liquidado e não haveria sequer lugar a qualquer pagamento adicional.O Tribunal Cível de Braga diz, agora, que o BES e o Banco Privée eram sociedades autónomas e que tinham apenas administradores comuns. "Vamos recorrer, porque tudo isto é uma trapalhada. O meu cliente entende que nada deve", disse aoo advogado Artur Marques.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Estão em causa 2,7 milhões que, formalmente, foram emprestados ao empresário Domingos Névoa pelo antigo BES e que o tribunal diz agora serem devidos ao Novo Banco. A decisão judicial ainda é passível de recurso, o que o empresário já anunciou que vai fazer: não paga, garante, porque o dinheiro era da sua conta do Banco Privée Espírito Santo, entretanto insolvente.E quem decidiu usar o dinheiro do então BES foi o próprio administrador José Manuel Espírito Santo, que à data estava na administração dos dois bancos. Além dos 2,7 milhões que agora a justiça dizem ser devidos ao Novo Banco acrescidos de juros, Domingos Névoa ainda perdeu mais seis milhões. O dinheiro estava na Suíça - em mais um dos bancos do universo GES - que entretanto foi declarado insolvente.Expliquemos: Domingos Névoa garante que pediu ao Banque Privée para que transferisse 2,7 milhões para a sua conta no BES, para comprar um imóvel. Estávamos em junho de 2014 e dada a demora na transferência - dois dias depois ainda não tinha sido feita - Domingos Névoa contactou o administrador José Manuel Espírito Santo.