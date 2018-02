Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo apresenta cinco questões sobre negociação coletiva aos parceiros sociais

Arménio Carlos disse aos jornalistas que o tema deve ser uma prioridade.

O Governo apresentou esta terça-feira aos parceiros sociais um documento com cinco perguntas sobre as soluções para a contratação coletiva, à semelhança do que já tinha feito para a segmentação do mercado de trabalho, sem avançar com propostas.



No documento do Ministério do Trabalho que está a ser discutido esta tarde na concertação social, o Governo sublinha que "o futuro da contratação coletiva depende em grande medida da capacidade dos parceiros sociais se sentarem à mesa" para negociar e encontrarem "benefícios para ambas as partes".



Assim, "num contexto de diálogo social", o Ministério pergunta a sindicatos e patrões como avaliam "as dinâmicas atuais e as perspetivas futuras da contratação coletiva", "que medidas podem ser tomadas" e se os parceiros entendem se são precisas alterações ao seu "enquadramento jurídico".



O Governo pergunta ainda se, na opinião dos parceiros, além do previsto na lei, "existem matérias que devem ser reservadas ou remetidas preferencialmente para a esfera da contratação coletiva, não devendo ser reguladas por contrato de trabalho".



A última questão é se os parceiros consideram que os mecanismos de arbitragem "poderão ser aprofundados".



À entrada da reunião, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, disse aos jornalistas que o tema da contratação coletiva deve ser uma prioridade, exigindo a revogação da norma da caducidade dos contratos.



"O Livro Verde [das Relações Laborais] e a sua atualização confirma um conjunto de factos, dados e números que justificam a rápida resolução deste problema, ou seja, a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho, onde a questão da caducidade e a sua revogação bem como a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável são fundamentais", defendeu Arménio Carlos.



Questionado se o debate sobre o tema no parlamento agendado pelo PCP para 14 de março poderá esvaziar a negociação na concertação social, o líder da CGTP disse que "não, antes pelo contrário, dá mais força".



Por sua vez, o líder da UGT, Carlos Silva, afirmou que "a negociação coletiva é fundamental para os sindicatos" e acrescentou que a central sindical exige não a revogação da caducidade, mas a sua regulamentação.



Do lado do patronato, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Vieira Lopes, disse que "acabar com a caducidade é completamente errado".



Nos últimos dias, os parceiros do Governo no parlamento, o BE e o PCP, têm pressionado o eexecutivo para avançar com alterações à legislação laboral e os comunistas anunciaram na terça-feira que agendaram um debate sobre contratação coletiva para 14 de março.



De acordo com o Livro Verde das Relações Laborais, em 2017, foram publicados 208 Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho (IRCT) com uma cobertura potencial superior a 820 mil trabalhadores, o que sinaliza um aumento de 42% na publicação de convenções coletivas e de 10% no volume de trabalhadores abrangidos em relação ao ano anterior.