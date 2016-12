Governo quer redução do preço do gás de garrafa

O secretário de Estado da Energia afirmou hoje que é importante reduzir o fosso existente entre Portugal e Espanha nos preços do gás de garrafa, o que pode ser feito através da regularização do setor a nível nacional e com o apoio das próprias empresas.

"O que eu quero é que o sistema funcione de uma forma mais transparente, mais equilibrada (...), e entendemos que é em bom diálogo com as empresa do setor [que tal deve ser feito] e que elas próprias também nos vão ajudar a encontrar as boas soluções para que Portugal e Espanha não tenham este fosso, que não é de natureza fiscal", afirmou Jorge Seguro Sanches.

O secretário de Estado falava no concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, à margem da cerimónia de inauguração da subestação da Meimoa, infraestrutura que implicou um investimento de três milhões de euros e que está inscrito no referido plano nacional de melhoria da rede elétrica.

